Индонезия: на Сулавеси обнаружены тела погибших школьников

В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате стихийного бедствия - землетрясения и цунами, произошедших здесь 28 сентября. Надежды тают с каждым днем. В среду на острове Сулавеси под завалами храма спасатели обнаружили тела 35 школьников. Всего в этом детском центре по изучению библии на момент трагедии находились 86 детей.