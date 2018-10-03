В Индонезии не прекращаются поиски выживших в результате стихийного бедствия - землетрясения и цунами, произошедших здесь 28 сентября. Надежды тают с каждым днем. В среду на острове Сулавеси под завалами храма спасатели обнаружили тела 35 школьников. Всего в этом детском центре по изучению библии на момент трагедии находились 86 детей.
Индонезия: на Сулавеси обнаружены тела погибших школьников
Индонезия: на Сулавеси обнаружены тела погибших школьников
По последним данным, жертвами стихии стали свыше 1400 человек. Более ста числятся пропавшими без вести. Порядка 2,5 тысяч получили ранения.
Свои дома вынуждены были покинуть 70 тысяч человек. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявил о предоставлении 15 миллионов долларов в фонд оказания помощи жертвам землетрясения в Индонезии. Средства дадут возможность обеспечить людей временным жильем, водой, медицинской помощью.
Тем временем гуманитарная ситуация на острове остается непростой: в поисках еды и воды местные жители идут на отчаянные поступки, совершают набеги на магазины. В районе города Палу полиция задержала десятки человек. Индонезийским военным, как сообщается, был отдан приказ открывать огонь по мародерам.
Беда, как говорят, не приходит одна. Вслед за землетрясением и цунами на Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Столб выброшенного им пепла достигал высоты 4 километров. Само извержение длилось несколько минут. В настоящее время к горе запрещено подходить ближе чем на 4 тысячи метров. Чрезвычайные службы призвали население сохранять спокойствие, отметив, что на данный момент необходимости в эвакуации нет.