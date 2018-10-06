Сюрприз в исполнении Бэнкси: одна из самых известных работ уличного художника самоуничтожилась.
Девочка с шаром и шредером
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Девочка с шаром и шредером
«Девочку с шаром» выставили на аукционе «Сотби» и продали за 860 тысяч фунтов стерлингов. И ровно с третьим ударом молотка включился шредер, встроенный в нижнюю часть рамы. Половина полотна оказалась разрезанной на мелкие полоски. Неизвестно, сломался ли измельчитель или так и было задумано. Также не сообщается, готов ли теперь покупатель платить за полкартины.