Осуждённый в России украинский режиссер Олег Сенцов прекращает c 6 октября голодовку, которую соблюдал с середины мая.
Олег Сенцов прекращает голодовку
Олег Сенцов прекращает голодовку
Он объяснил это решение состоянием здоровья, начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах и запланированным принудительным питанием для спасения его жизни. Письменное заявление Сенцова о прекращении голодовки обнародовал его адвокат Дмитрий Динзе.
Ранее о прекращении Сенцовым голодовки объявила Федеральная служба исполнения наказаний и украинский омбудсмен Людмила Денисова. 2 октября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что медосмотр выявил у Сенцова проблемы с печенью, почками и сердечную недостаточность.
По информации заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, за время голодовки Сенцов похудел на 12 килограммов. Врачи разработали для Сенцова специальную диету для перехода на полноценную твёрдую пищу, которую он не принимал 145 дней.
В 2015 г. крымчанин Олег Сенцов был приговорён к 20 годам лишения свободы за поджоги и подготовку к теракту. Он не признал своей вины. Во многих странах прошли акции в его поддержку.