Скандал с Роналду: Nike опасается за свой имидж

Полиция Лас-Вегаса подтвердила возобновление расследования открытого в 2009 году дела по обвинению в изнасиловании американки Кэтрин Майорги в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду. Такие громкие обвинения грозят серьезными последствиями, и не только в виде уголовного наказания. Под вопросом действующие контракты и соглашения футболиста.

"Если говорить только об одном пожизненном контракте Роналду с компанией Nike - он оценивается в 1 млрд долларов. Разразившийся скандал ударит не только по имиджу самого футболиста, но и по известному бренду, который всецело ассоциируется с Роналду", - говорит спортивный аналитик Марсель Пильвис.

Согласно журналу Forbes, Роналду - один из трех спортсменов, подписавших пожизненный контракт с Nike. Остальные два - звезды NBA Леброн Джеймс и Майкл Джордан.

Обвинения в изнасиловании от бывшей модели Кейтрин Майорги почти десятилетней давности ставит под угрозу не только репутацию Nike, но и нынешнюю команду Роналду - "Ювентус".

"Если обвинения подтвердятся, туринский клуб будет вынужден оценить реальные убытки для своих акций и ущерб от имени в целом. А это вынужденные последствия, когда такие личности как Криштиану Роналду ассоциируют с футбольными командами и брендами", - добавил Пильвис.

Накануне "Ювентус" выступил с официальным заявлением в защиту своего подопечного, сказав, что "высокий профессионализм и самоотверженность Роналду ценится всеми в "Ювентусе" и, что "события, предположительно произошедшие почти 10 лет назад, не изменят это мнение".