Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование в отношении форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что инцидент между Роналду и Майорги произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду якобы заплатил девушке 375 тысяч долларов, чтобы она не распространялась о подробностях той ночи.
Лас-Вегас: дело Роналду
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Лас-Вегас: дело Роналду
Во время прямой трансляции на своей странице в Instagram Роналду высказался по поводу скандальной истории: "Это ложь, - в частности заявил он, - Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации - часть моей работы".
Адвокаты португальца сообщили, подадут иск на Spiegel за статью. Между тем юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду - футболист, согласно материалам адвокатов, отрицает факт изнасилования, хоть и отмечает, что девушка ему отказывала.