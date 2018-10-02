Лас-Вегас: дело Роналду

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование в отношении форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что инцидент между Роналду и Майорги произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду якобы заплатил девушке 375 тысяч долларов, чтобы она не распространялась о подробностях той ночи.