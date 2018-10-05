Эстонец Отт Тянак перехватил лидерство на ралли Великобритании. После прохождения девяти спецучастков пилот Toyota обгоняет своего ближайшего соперника Тьерри Нёвилля из команды Hyundai на 28,8 секунд. Замыкает первую тройку еще один гонщик Toyota финн Яри-Матти Латвала.
Отт Тянак в погоне за чемпионским титулом
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Отт Тянак в погоне за чемпионским титулом
Действующий чемпион мира француз Себастьян Ожье по итогам второго дня идет на пятом месте. Вырваться вперед у него не получилось из-за проблем с коробкой передач.
Отт Тянак выиграл три предыдущих гонки – в Турции, Германии и в Финляндии. Но в общем зачете эстонец пока уступает бельгийцу Нёвиллю. Их разделяют 13 очков. Третью позицию сейчас занимает Ожье – победитель пяти последних чемпионатов мира.