Дело Кавано: страсти в Сенате накаляются

ФБР завершило расследование по делу Бретта Кавано - кандидата на пост судьи Верховного суда, обвиняемого в сексуальном насилии. Дебаты в Сенате по его утверждению начнутся уже в пятницу. А днем позже должно состояться голосование. Но прежде сенаторы ознакомятся с докладом ФБР.

Как сообщает Reuters, ведомство не учло показания нескольких человек, имеющих информацию по делу о сексуальных домогательствах. Это значит, что доклад может не устроить законодателей, по требованию которых и было инициировано расследование.

Даже если дело дойдет до голосования, шансы на положительный его исход невелики, твердят аналитики. Накануне президент США Дональд Трамп высмеял показания одной из трёх обвинительниц - Блейзи Форд.

Это возмутило не только демократов, которые выступают против Бретта Кавано, но и республиканцев из числа сенаторов.

"Комментарии президента были абсолютно некорректными", - сказала сенатор-республиканец Сюзан Коллинз.

"Я считаю это высказывание позором. Оно доказывает, что президент вовсе не сочувствует жертвам сексуального насилия. Это очередное заявление нашего лидера, показывающее, что он не ценит женщин. У меня оно вызвало отвращение", - прокомментировала Кирстен Гиллибранд, представитель демократов в Сенате США.

"Мне не понравилось то, что сказал президент. Я был первым, кто заявил, что нужно выслушать доктора Блейзи Форд. Я думал, что к ней отнесутся с уважением, а к Бретту Кавано - как к мусору", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Между тем, несколько сотен протестующих собрались возле здания Верховного суда, требуя отзыва кандидатуры Бретта Кавано. Массовые демонстрации и марши его противников запланированы и на ближайшие дни.