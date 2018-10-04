Сотни противников назначения судьи Бретта Кавано в Верховный Суд США вышли в четверг на улицы Вашингтона. Они снова потребовали от сенаторов не одобрять кандидатуру Кавано, несмотря на то, что дополнительное расследование ФБР не нашло никаких доказательств выдвинутых против него обвинений.
Дело Кавано: ФБР не убедило демократов
Дело Кавано: ФБР не убедило демократов
Вскоре после выдвижения его кандидатуры в члены Верховного Cуда Бретт Кавано был обвинён тремя женщинами в домогательствах, якобы совершенных им в начале 1980-х гг. Он категорически отверг все выдвинутые обвинения под присягой во время слушаний в Cенате.
Судебный комитет Сената голосами республиканского большинства одобрил его кандидатуру, но попросил ФБР провести дополнительное расследование. После того как следователи отчитались о том, что доказательств найдено не было, лидер республиканской фракции сената Митч Макконнелл заявил, что кандидатура Кавано должна быть утверждена сенаторами в эту субботу.
Однако демократы по-прежнему настаивают на дальнейшем расследовании обвинений против Кавано. Его назначение на место ушедшего в отставку судьи Энтони Кеннеди изменит расстановку сил в Верховном Суде в пользу консерваторов.