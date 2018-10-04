Попытка вторжения в дом Фетхуллаха Гюлена

Неизвестный мужчина попытался накануне проникнуть в дом в местечке Сэйлорсбург в американском штате Пенсильвания, где проживает турецкий проповедник и основатель движения "Хизмет" Фетхуллах Гюлен.

Как сообщили в "Альянсе за общепризнанные ценности" - организации, созданной Гюленом в США, вторжение произошло в среду в 8.30 утра по местному времени. Охранник произвел предупредительный выстрел, после чего неизвестный скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. Поиски мужчины, который, возможно, был вооружен, ведет полиция Пенсильвании.

В "Альянсе за общепризнанные ценности" не стали обвинять в случившемся Анкару, но напомнили, что инцидент произошел вскоре после того, как официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара будет вести "операции за рубежом" против Фетхуллаха Гюлена и тех, кто его поддерживают.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Гюлена в организации неудавшейся попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года, в результате которого погибли 240 человек. Вот уже несколько лет, как Анкара требует от США выдать бывшего проповедника.