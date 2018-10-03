Пентагон получил конверты с ядом

В Министерство обороны США доставили два конверта, в которых, предположительно, находилось токсичное вещество рицин. Подозрительная корреспонденция в здание Пентагона не попала - её обнаружили сотрудники сортировочного центра, расположенного за пределами ведомства.
Конверты тут же были направлены на экспертизу.
Сообщается, что первое письмо было адресовано министру обороны Джиму Мэттису, второе - начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону.
Расследование инцидента поручено ФБР.
Позже ряд американских изданий, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что на имя американского президента Дональда Трампа был отправлен похожий конверт с ядовитым веществом. По пути следования в Белый дом его перехватили секретные службы США.