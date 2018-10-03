Споры вокруг бюджета Италии

Местные СМИ сообщают, что власти готовы сократить дефицит до 2,2% ВВП в 2020 году и до 2% в 2021, при этом они хотят сохранить ранее предложенный показатель на уровне 2,4% в следующем году. За счет изменения параметров бюджета коалиционное правительство популистов пытается изыскать средства для выполнения своих дорогостоящих предвыборных обещаний.

Представители ЕС обвиняют Италию в нарушении взятых ранее обязательств по снижению задолженности, одной из самых высоких в ЕС, и сокращению дефицита до запланированного уровня в 1,6%.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что Италии может угрожать финансовый кризис, подобный тому, который пережила Греция. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиcи заявил, в правительстве Италии работают евроскептики и ксенофобы

В руководстве Италии утверждают, что заявления и действия Еврокомиссии направлены против экономических интересов страны.

Из Рима передает корреспондент euronews Клаудио Лаванга: "Критики и представители оппозиции говорят, что итальянское правительство при помощи этих препирательств хочкет достичь двух целей. Во-первых, получить возможность возложить вину на Европейский союз, если власти не смогут профинансировать свои обещания. А во-вторых, подогреть антиевропейские настроения. Все это в преддверии выборов в европарламент может укрепить позиции "Движения "5 звезд" и "Лиги", входящих в коалицию".