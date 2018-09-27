Италия: битва за бюджет

Вопреки давлению Евросоюза и реакции рынков, обе правящие партии Италии готовы утвердить проект бюджета с дефицитом выше 2% ВВП. Ранее вице премьер, глава "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявлял, что для выполнения предвыборных обещаний и развития экономики, кабинет готов принять высокий, но не превышающий требований ЕС дефицит бюджета, менее 3% ВВП. Эту позицию поддержал и глава "Лиги", министр внутренних дел Маттео Сальвини. При этом политик подчеркнул, что задумываться необходимо не только о цифрах, но и о интересах и потребностях граждан.