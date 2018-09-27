Вопреки давлению Евросоюза и реакции рынков, обе правящие партии Италии готовы утвердить проект бюджета с дефицитом выше 2% ВВП. Ранее вице премьер, глава "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявлял, что для выполнения предвыборных обещаний и развития экономики, кабинет готов принять высокий, но не превышающий требований ЕС дефицит бюджета, менее 3% ВВП. Эту позицию поддержал и глава "Лиги", министр внутренних дел Маттео Сальвини. При этом политик подчеркнул, что задумываться необходимо не только о цифрах, но и о интересах и потребностях граждан.
Италия: битва за бюджет
Италия: битва за бюджет
Против высокого дефицита бюджета Италии выступают ЕС и министр экономики страны Джованни Триа. Они уверены, что наращивание дефицита бюджета свыше 1,9% ВВП не пойдет на пользу экономике и поставит под угрозу контроль над уровнем долга страны.
В настоящее время государственный долг Италии один из самых высоких в Европейском Союзе. Безработица в ряде регионов страны доходит до 29%. На этом фоне "Лига" предлагает провести налоговую реформу и унифицировать ставки налога на доходы физических лиц: 15% для семей с доходами менее 80 тысяч евро в год, 20% для тех, чьи доходы превышают 80 тысяч.
Бюджет на будущий год итальянский кабинет должен утвердить к 20 октября.