Никол Пашинян: надежда на народ

Поможет ли отставка премьер-министра разрешить политический кризис в Армении? Никол Пашинян заявил, что идёт на такой шаг, чтобы спровоцировать досрочные всеобщие выборы. По его призыву тысячи людей пришли во вторник вечером к зданию парламента в Ереване, протестуя против законопроекта, проведённого оппозиционными депутатами-республиканцами и примкнувшими к ним фракциями партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Документ позволяет затягивать на неопределённый срок роспуск парламента и выборы нового премьера, игнорируя народные акции протеста.