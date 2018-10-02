Рим борется за дефицит

Правительство Италии грозится потребовать от Еврокомиссии компенсацию за падение стоимости гособлигаций на фоне споров о повышении дефицита итальянского бюджета. Вице-премьер Луиджи ди Майо пообещал несмотря ни на что не отказываться от реформы, против которой выступают в Брюсселе: