Правительство Италии грозится потребовать от Еврокомиссии компенсацию за падение стоимости гособлигаций на фоне споров о повышении дефицита итальянского бюджета. Вице-премьер Луиджи ди Майо пообещал несмотря ни на что не отказываться от реформы, против которой выступают в Брюсселе:
Рим борется за дефицит
Рим борется за дефицит
«Кто-то надеется, что итальянское правительство может уступить в этом законе о бюджета. Отступить от показателя 2,4 процента — это всё равно, что сказать итальянцам: "Вы не выйдете на пенсию, которую мы не повысим. Мы не заплатим компенсации обманутым банками и не введём базовый доход". Мы не уступим ни на йоту».
Недовольство Еврокомиссии вызывает перспектива ещё большего увеличения внешнего долга Италии из-за дефицита бюджета. Отказаться от нашумевшей реформы соотечественников призвал спикер Европарламента Антонио Таяни:
«Как гражданин, как патриот, как председатель Европарламента, я обращаюсь к правительству Италии, чтобы оно изменило бюджетный манёвр, который пугает рынки и который грозит превратить в дым сбережения итальянцев».
По правилам ЕС проект итальянской бюджетной реформы до 15 октября должен быть представлен на утверждение Еврокомиссии.