Французские активисты обеспечивают юг Бангладеш питьевой водой

Программа "Рука помощи" провела съемки в лагере беженцев на юге Бангладеш: вот один из коротких репортажей оттуда.

Лагерь Унчипранг: это поселение возникло на юге Бангладеш в прошлом году, когда в регион хлынули беженцы из соседней Мьянмы. Речь идет о мусульманах-рохинджа: против этой этнической группы власти Мьянмы развернули вооруженную кампанию, названную мировым сообществом геноцидом. В лагере - 23 тысячи обитателей. Их приезд вызвал дефицит питьевой воды. Французские активисты при поддержке ЕС открыли три колонки и следят за равным доступом к воде местного населения и беженцев.

Реда Бендахмане, Solidarités International: "Мы сотрудничаем со здешним санитарным комитетом, в него входят и коренные жители региона, и приезжие. Они порекомендовали нам, где лучше всего поставить колонки, предупредили о возможных сложностях, связанных с эксплуатацией; мы следуем их рекомендациям".

Онгтасинг Чакма - коренной бангладешец, член местного комитета по улучшению санитарных условий. Его дом расположен в двух шагах от лагеря. Он рассказал о нередких перебоях с поставкой питьевой воды.