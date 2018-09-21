В Канаде, входящей в британское Содружество наций, парламент проголосовал за резолюцию, признающую ситуацию с рохинджа "геноцидом".
Происходящее с рохинджа - "геноцид"
Происходящее с рохинджа - "геноцид"
Министр иностранных дел Соединенного королевства Джереми Хант, находящийся с визитом в Мьянме, заявил, что тем, кто занимался этническими чистками в отношении народности рохинджа, "нет и не может быть прощения".
Поездка главы британского внешнеполитического ведомства совпала по времени с публикацией доклада ООН, где также ситуация с народностью рохинджа, была названа "геноцидом".
После встречи с Аун Сан Су Чжи Хант подчеркнул, что разговор с Су Чжи в том числе и о необходимости дать юридическую оценку случившегося.
За несколько дней до визита Хант заявлял, что намерен в разговоре с Су Чжи поднять и тему освобождения осужденных в Мьянме журналистов Reuters.
В настоящее время Британия председательствует в Совбезе ООН, и именно ситуация в Мьянме должна стать центральной в течение этой миссии.
Об этом еще в августе сообщила постпред страны при Организации объединенных наций Карен Пирс.