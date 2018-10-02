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Франция

Обыски в мусульманской НПО

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Обыски в мусульманской НПО

Обыски в мусульманской НПО
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Более 200 сотрудников силовых структур провели антитеррористический рейд на севере Франции. Задержаны работники мусульманской неправительственной организации «Центр Захра». По меньшей мере троим из них предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. Проведены обыски в домах 12 руководителей центра, счета НПО заморожены на полгода. СМИ сообщают, что часть этих средств поступала со стороны иранской разведки.

Организация официально занималась религиозно-социальной деятельностью. Её подозревают в поддержке террористических движений и «пропаганде идей, противоречащих ценностям Республики».

Местные власти опровергли появлявшуюся ранее информацию о том, что организация занималась помощью мигрантам.