Во вторник были сыграны восемь матчей второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Московский ЦСКА на своем поле победил мадридский "Реал" (1:0). Единственный гол уже на второй минуте забил хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич.
Московский ЦСКА победил мадридский "Реал"
Во вторник были сыграны восемь матчей второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Московский ЦСКА на своем поле победил мадридский "Реал" (1:0). Единственный гол уже на второй минуте забил хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич.
Благодаря этой победе ЦСКА вышел на первое место в группе G. В его активе четыре очка.
Итальянская "Рома", разгромив чешскую "Викторию"(5:0), переместилась на вторую строчку.
Видеомонтаж • Alexei Doval