Правящая в Германии коалиция консерваторов и социал-демократов пришла к соглашению по вопросу о старых дизельных автомобилях. Выработан пакет мер, призванных избежать введения запрета на такие машины в немецких городах.
Дизель в ФРГ: избежать запрета
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Дизель в ФРГ: избежать запрета
Так, автоконцерны должны будут за свой счёт обновить программное обеспечение в старых дизелях. Также значительные скидки будут предложены при покупке нового автомобиля и сдаче старого.
Власти ФРГ надеются, что таким образом удастся избежать прямого запрета , который уже ввели несколько немецких городов на дизельные двигатели. Дискуссия о целесообразности их использования разгорелась после скандала вокруг Фольксвагена три года тому назад. Выяснилось. что автоконцерн занижал показатели содержания в выхлопных газах вредных веществ.