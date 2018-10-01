ЦСКА готовится дать отпор чемпионам

Московский ЦСКА готовится к встрече с мадридским Реалом. Матч 2-го тура Лиги чемпионов с участием действующего обладателя кубка пройдёт на стадионе «Лужники». Тренер армейцев Виктор Гончаренко подчеркивает, что его подопечные подошли к этой игре в лучшей форме:

«Мне очень нравится, то что, что у нас сейчас происходит и каким образом мы заменили всех наших ветеранов. Молодые все дерзкие футболисты. Считаю, что мы оптимальное соотношение нашли между атакой и обороной (с нетравмированными игроками)».

А вот «Реал» прилетел в Москву не в самом сильном составе. Матч пропустят защитники Серхио Рамос и Марсело, временно Гарет Бэйл и Иско. Тренер «Реала» Юлен Лопетеги анонсировал непростую игру:

«Это команда, которая сейчас находится на прекрасном уровне, у которой восстановились лучшие игроки. Их преимущество - это то, что они могут играть и с пятью защитниками, и с четырьмя, меняя схему по ходу матча. Посмотрим, как будут играть, конечно у них есть высококлассные игроки, так что без сомнений нам предстоит серьёзная встреча».

Матч ЦСКА-Реал стартует в 22 часа по московскому времени.