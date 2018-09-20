Испанский "Реал" в среду разгромил итальянскую "Рому" со счетом 3:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде. Мячи забили Иско (45-я минута), Гарет Бэйл (58) и Мариано (90).
Лига чемпионов: "Реал" разгромил "Рому", а "Манчестер сити" уступил "Лиону"
Лига чемпионов: "Реал" разгромил "Рому", а "Манчестер сити" уступил "Лиону"
В тот же день "Лион" одержал победу над "Манчестер Сити". Для французов матч был гостевым он прошел на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился со счётом 2:1 лионцев.
По итогам дня турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
В группе Е лидирует "Аякс" после победы над греческим АЕК, в группе F донецкий "Шахтер" вничью сыграл с "Хоффенхаймом" 2:2, а "Лион" благодаря победе над "Манчестер Сити" выбился в лидеры.
ЦСКА в своей группе G сумел на последних минутах вырвать ничью в игре с чешской "Викторией" и в результате оказался на втором месте следом за "Реалом". А в группе Н лидируют "Манчестер юнайтед" и "Ювентус".