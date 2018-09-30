Такалики — сейсмическое ухо США

Пещеры Такалики в американском штате Теннесси — жемчужина природы, местная достопримечательность, оказавшаяся в частной собственности, а ещё — важный центр получения информации о подземных ядерных испытаниях по всему свету. Всё дело в уникальной горной породе, которая уходит вглубь на тысячи метров и передаёт колебания земной коры, даже если их источник находится в другом полушарии нашей планеты.