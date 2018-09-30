Новую картину Йоргоса Лантимоса показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В исторической драме рассказывается о подковерных интригах в эпоху правления королевы Анны – последнего монарха династии Стюартов. Главные роли исполнили Оливия Колман, Рейчел Вайс, Эмма Стоун, Николас Холт.
"Фаворитка" добралась до Нью-Йорка
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"Фаворитка" добралась до Нью-Йорка
"Сценарий оказался уморительным и блестящим, сам Йоргос - забавный и очень талантливый. Ну и, конечно, кастинг. В общем - чистейшее счастливое стечение обстоятельств!" - говорит Эмма Стоун.
"Нечасто бывает, что придешь домой, тебя спрашивают: "Ну, как поработал?", а ты отвечаешь: Представляешь, я забрасывал апельсинами обнаженного мужчину. Нестандартная работенка, не правда ли?" - добавляет Николас Холт.
Международная премьера фильма состоялась на 75-м Венецианском фестивале. В широкий прокат в США "Фаворитка" выходит в ноябре, а в России она появится на экранах в январе следующего года.