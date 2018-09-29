Протесты в секторе Газа: погибшие и раненые

По меньшей мере семь палестинцев, среди них двое несовершеннолетних, погибли в пятницу от огня израильских военных в ходе акций протеста у стены, огораживающей сектор Газа. Здесь собрались тысячи человек, откликнувшихся на призыв движения ХАМАС. Они подожгли автомобильные покрышки для создания дымовой завесы и кидали камни через стену, где находились израильские войска. Те в ответ применили слезоточивый газ и открыли по палестинцам огонь. Около 90 человек получили огнестрельные ранения, всего в больницы доставлены более 150 человек, некоторые из них – в тяжёлом состоянии.