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Украина

Поезд четырёх столиц

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Поезд четырёх столиц

Поезд четырёх столиц
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В первый рейс отправился международный поезд «Четыре столицы». Состав «Украинских железных дорог» соединит Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

Это первый проект такого рода, не столько инфраструктурный, сколько политический: путь проходит по территории трёх различных таможенных систем.

Билет в купе стоит около 70 евро. В первом же рейсе десятивагонный поезд был заполнен на 55%, что считают очень хорошим показателем.

Поезд будет курсировать раз в неделю, длительность поездки — с учётом всех остановок и таможенных процедур — чуть меньше 20 часов. Сейчас «Украинские железные дороги» ведут переговоры о добавлении пятой столицы — Таллина и надеются решить технические вопросы к концу года.

Видеомонтаж • Павел Барсуков