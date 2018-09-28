Меркель-Эрдоган: разногласия сохраняются

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Берлине с официальным визитом, констатировали по итогам переговоров, что между их странами сохраняются глубокие разногласия. В то же время, как подчеркнула Меркель, по многим вопросам, включая миграцию и борьбу с терроризмом, интересы Берлина и Анкары совпадают.

Ангела Меркель: "По вопросам демократии, свободного и открытого общества, у нас глубокое недопонимание. Точнее разногласия. Хотя иногда и недопонимание. Но чаще разногласия. И они не сводятся к тому факту, что некоторые граждане Германии всё ещё находятся в заключении. Они касаются и других вопросов".

Президент Эрдоган, со своей стороны, подчеркнул, что претензии к его правительству не обоснованы и являются вмешательством во внутренние дела Турции:

"Точно также как я не могу вмешиваться в работу германских судов и критиковать её, и другие не могут критиковать судебную систему Турции. Суд в Турции независимый и я со своей сторону могу только уважать его решения".

Пресс-конференция двух лидеров была ненадолго прервана, после того как один из журналистов в майке с надписью "Свободу журналистам" поднялся с места, а затем был выведен охраной из зала.

Небольшой митинг с требованием освобождения журналистов из турецких тюрем был проведён у Центрального вокзала Берлина.