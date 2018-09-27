Борьба с нелегальной миграцией стала главной темой переговоров главы МВД Италии Маттео Сальвини с тунисским коллегой Хишемом Фурати. Сальвини надеялся убедить Фурати увеличить еженедельную квоту репатриации тунисских мигрантов, однако власти африканского государства заявили, что пока не могут пойти на этот шаг. Вместе с тем, стороны решили открыть канал "легальной миграции" между двумя странами.
Италия и Тунис спорят о мигрантах
Италия и Тунис спорят о мигрантах
Маттео Сальвини, глава МВД Италии:
"Мы договорились вести более эффективную борьбу против незаконной транспортировки беженцев контрабандистами. Наша цель - сократить число смертельных случаев среди мигрантов, уменьшить число людей, подвергающихся репатриации. Ограничение и контроль за миграционными потоками принесут пользу не только Италии, но также Тунису и другим странам".
Вопрос безопасности в регионе Средиземноморья Сальвини обсудил и с президентом Туниса Бежи Каидом ас-Себси. В Риме полагают, что потенциальным мигрантам нужно помогать у них дома, а не в Европе. С июня этого года новое правительство Италии запретило вход в свои порты судам неправительственных организаций с мигрантами на борту.