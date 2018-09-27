"Аквариус" попал в шторм

Из-за шторма десятки мигрантов, находящиеся на борту "Аквариуса", не смогли высадиться на мальтийский берег. Об этом заявили представители НПО "Врачи без границ". Судно с 58 пассажирами, спасёнными в Средиземном море на прошлой неделе, находится в нескольких милях от побережья в ожидании улучшения погодных условий.
Представители организации обвинили страны ЕС в том, что ни одна из них не решается зарегистрировать "Аквариус". Ранее регистрацию отозвал Гибралтар. То же самое намерена сделать Панама, под флагом которой ходит судно.
"Раньше у нас была система, при которой жизни людей имели значение. Сейчас их используют как заложников в политических баталиях. Правительства всех европейских стран несут за это ответственность", - утверждает Клаудиа Лодесани, глава итальянского отделения НПО "Врачи без границ".
Накануне французские власти не разрешили "Аквариусу" зайти в порт Марселя. После долгих споров пять стран ЕС, наконец, договорились распределить между собой 58 мигрантов, когда судно причалит к берегу Мальты.
"Аквариус" - единственное частное судно, проводящее спасательные операции в районе средиземноморского маршрута, по которому нелегалы пытаются добраться до Европы.
Но нынешний заплыв может стать последним для экипажа, усилиями которого с 2016 года были спасены 30 тысяч жизней.