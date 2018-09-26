Решение по «Аквариусу» принято

Пока 28 человек высадят на Мальте. Оттуда в ближайшее время 10 мигрантов поедут в Португалию, по 15 — в Испанию и Германию и 18 человек примет Франция.

Главы правительств Франции и Мальты приветствовали достижение общеевропейского консенсуса по этому вопросу.

За отказ марсельского порта принять «Аквариус» критике подвергли французского лидера Эммануэля Макрона — учитывая, что он открыто проводил политику конфронтации с «антимигрантскими» партиями, в первую очередь руководством Италии.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Если бы я начал говорить, что Франция примет все суда из Африки, то это, во-первых, было бы не тем решением, в какое я верю, а во-вторых, его бы не поддержали во Франции политически. Я могу — и отдаю себе в этом отчёт — казаться иногда бесчувственным, но я уверен, что у такого решения нет будущего, оно довело бы нашу страну до крайности, подпитало бы крайнюю ксенофобию и в любом случае не смогло бы оказаться жизнеспособным в долгосрочной перспективе».

По действующим нормам, «Аквариус» должен был отправиться в ближайший порт — в нынешнем случае в Италию или на Мальту.

Но Италия ещё в июне закрыла порты для кораблей неправительственных организаций. В Риме защищают своё решение:

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

«Я вам дам кое-какие цифры за последние пять с половиной лет. 588 тысяч прибывших в Италию, десятки тысяч спасённых. Совесть у Италии чиста. Италия не против Европы, но Италия уже выполнила свою работу. Неоднократно самые разные организации признавали, что это Италия спасла честь Европы».

Во многом из-за этого решения Рима «Аквариус» остаётся единственным неправительственным спасательным судном в Средиземноморье. И не исключено, что этот поход для него станет последним.

До августа «Аквариус» ходил под флагом Гибралтара — пока регистрацию не отозвали. Сейчас флаг на судне панамский — но в понедельник и Панама начала процедуру лишения судна регистрации.