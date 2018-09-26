"Брексит": лейбористы - за повторный референдум

Британские лейбористы проголосовали за второй референдум по "брекситу". Соответствующее предложение было одобрено накануне на съезде партии. Однако приоритетом для лейбористов, чей рейтинг сейчас находится примерно на том же уровне, что и у консерваторов, остаются досрочные выборы в парламент. Победа позволит им начать переговоры с Евросоюзом.