Швеция в ожидании нового премьера

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен продолжит попытки сформировать кабинет и возглавить временное правительство несмотря на то, что парламент не поддержал его кандидатуру на второй строк. Голосование было проведено, так как Лёвен отказался уходить добровольно после выборов, на которых его Социал-демократическая партия не получила большинства.

"В трудные времена нашей истории левым и правым всегда удавалось объединиться и вести страну вперёд. Сейчас по всей стране все партии сейчас вместе управляют нашими муниципалитетами и регионами. Шведский народ имеет право ждать того же на национальном уровне. Я продолжу работу над поисками такого правительства, которое поставило бы интересы страны выше политических интересов своего блока", - заявил Лёвен.

По итогам выборов красно-зелёный блок выиграли с минимальным преимуществом у правоцентристского альянса - 144 места против 143. А с националистической партией Шведские демократы Йимми Окессона, у которой 62 мандата, оба блока сотрудничать отказываются.

На выборах спикера парламента националисты поддержали кандидата от правых Андреаса Норлена. Он теперь должен выдвинуть претендента на пост премьера. Если кандидатура не пройдёт при голосовании в парламенте, у Норлена будут ещё три попытки, а если и после них премьер не будет избран, в стране пройдут новые всеобщие выборы.