Фракции правоцентристов и крайне-правых во вторник объединили усилия в ходе голосования в шведском парламенте по вотуму доверия премьер-министру, отправив в отставку Стефана Лёвена.
Швеция осталась без премьер-министра
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Швеция осталась без премьер-министра
204 депутата из 349 выступили против его кандидатуры на новый срок. Вопрос о вотуме доверия главе кабинета встал на повестке дня, поскольку Лёвен не ушел в отставку добровольно, несмотря на то, что по итогам выборов 9 сентября его Социал-демократическая партия не получила большинства.
Сразу после голосования спикер парламента Швеции Андреас Норлен заявил, что уже в четверг начинает переговоры с лидерами парламентских фракций по выдвижению кандидатуры на пост премьер-министра.