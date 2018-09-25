Алексей Навальный вновь под арестом: 20 суток за нарушение порядка организации митинга. Речь идёт о массовых акциях протеста 9 сентября, которые, согласно протоколу, привели к повреждению транспортных средств и к травмам сотрудников полиции.
Навальному грозит уголовное дело
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Навальному грозит уголовное дело
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Оппозиционера арестовали в понедельник сразу по выходе из спецприёмника — после того, как у него закончился предыдущий 30-суточный арест:
«Очевидно, я ожидаю 20 суток ареста и в ближайшее время возбуждения уголовного дела в связи с многочисленными якобы нарушениями».
Речь идёт о статье 212.1 Уголовного кодекса — о неоднократном нарушении порядка организации массовых мероприятий. Навальному может грозить крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Ввести эту статью в действие позволит именно второй подряд административный арест.