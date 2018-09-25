Франция отказалась принимать"Аквариус"

Португалия согласилась принять 10 из 58 мигрантов с "Аквариуса". Власти страны сообщили во вторник, что приняли такое решение из солидарности с Парижем и Мадридом.

Ранее Франция отклонила просьбу организации "Врачи без границ" разрешить гуманитарному судну бросить якорь в порту Марселя.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что мигрантов должна принять страны, вблизи которых судно сейчас находятся. Но эти страны - Италия и Мальта уже заявили, что не позволят "Аквариусу" заходить в свои порты.

"В настоящий момент мы говорим "нет", потому что хотим проводить согласованную миграционную политику, мы должны уважать европейские законы. Наша страна и так принимает много просителей убежища - около 100 тысяч в прошлом году, и это правильно. Франция должна быть верна своим ценностям, принимать тех, кто подвергается угрозам в своей стране и нуждается в защите, но говорить "нет" экономическим беженцам", - сказал Ле Мэр в интервью французскому телевидению.

В июне Франция согласилась принять у себя часть мигрантов с "Аквариуса", которые отвечали критериям предоставления права на убежище. Нынешний отказ Парижа правозащитник раскритиковали. Ник Романюк, представитель организации "СОС Средиземноморье", которая вместе с "Врачами без границ" приходит на помощь мигрантам в Средиземном море, заявил:

"Все мы слышали сообщения о людях, погибающих в море. Похоже, что некоторые политики и некоторые министры в Европейском союзе вполне счастливы видеть, что на границе Европы остаются тела мужчин, женщин и детей".

Судно "Аквариус", судьба которого уже не раз вызывала бурные дискуссии в Евросоюзе, вновь дрейфует в Средиземном море. На его борту ждут решения своей участи 58 мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.

"Аквариус" - последнее судно, продолжающее спасательные операции у побережья Ливии: у остальных, в том числе у LifeLine, проблемы с регистрацией. Эта участь грозит и "Аквариусу": Панама, под флагом которой он ходил, лишило его регистрации, сославшись на нарушение международного законодательства со стороны судна. По мнению гуманитарных организаций, такое решение было принято под давлением Италии.

С начала года "Аквариус" поднял на борт более 2 тысяч мигрантов, пострадавших от кораблекрушений. Правые европейские политики считают, что такие действия способствуют процветанию нелегальной миграции и торговле людьми.