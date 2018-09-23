"Аквариус": из спасателей в пираты?

Власти Панамы запустили процедуру отмены регистрации гуманитарного судна "Аквариуса". В сообщении панамского ведомства по делам судоходства поясняется, что в адрес "Аквариуса" поступают жалобы, в большинстве своем от Италии, в связи с нарушением международных юридических процедур, касающихся спасенных в море беженцев. В Риме возмущены тем, что "Аквариус" отказывается возвращать мигрантов в страны происхождения.