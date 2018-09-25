В Аргентине началась всеобщая 24-часовая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом "Всеобщая конфедерация труда" в знак протеста против экономической политики властей. Как ожидается, она парализует общественную жизнь в Буэнос-Айресе и других крупных городах страны. Поводом для проведения акции послужило, в частности, решение президента страны Маурисио Макри обратиться за помощью к Международному валютному фонду, которое обернулось сокращением бюджетных расходов, массовыми увольнениями и закрытиями предприятий. В июне МВФ согласился предоставить Аргентине кредит в размере 50 млрд. долларов.
Всеобщая забастовка в Аргентине
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Всеобщая забастовка в Аргентине
Это не первая акция протеста против экономической политики аргентинского лидера. В июне такие экономические проблемы, как рост инфляции, увеличение тарифов на коммунальные услуги, снижение зарплат, вывели аргентинские профсоюзы на улицы. Ущерб от забастовки тогда составил почти 29 млрд песо - более 1 млрд долларов.