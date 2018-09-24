"Аквариус": время - жизни

Норвость о том, что Панама лишает гуманитарное судно "Аквариус" своего флага, вызвала возмущение правозащитников. Организации "Врачи без границ" и "СОС - Средиземноморье" обрушились с критикой на итальянские власти - СМИ пишут, что именно они вынудили Панаму запустить процедуру отмены регистрации "Аквариуса".

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель организации "Врачи без границ" на судне Алоис Вимард ответил:

"Мы концентрируем своё внимание на спасательных операциях в море, мы были заняты на судне и не видели этот мэйл. Но мы думаем, что всё это делается под политическим и экономическим давлением со стороны итальянского правительства. Для нас это просто катастрофа, потому что мы таким образом потеряем время. Потребуется много времени, чтобы "Аквариус" смог выйти в море под новым флагом. А потерянное время - это потерянные в море человеческие жизни".

Рим возмущён тем, что "Аквариус" отказывается возвращать спасённых в море мигрантов в их родные страны. Решение лишить судно своего флага панамское ведомство по делам судоходства объясняет "нарушением международных юридических процедур, касающихся выловленных в море мигрантов".

"Нам пока доподлинно известно лишь то, что говорится в сообщении: "Регистрация "Аквариуса" в Панаме не отвечает интересам панамских властей". Думаю, итальянские власти заявили, что закроют порты для панамских судов. До меня что-то такое дошло - что было оказано давление - но сам я об этом не читал", - говорит Алоис Вимард.

Правозащитники призывают Евросоюз сделать все возможное для того, что "Аквариус" смог продолжить спасательную миссию в Средиземном море. А МВД Италии уже заявило, что даже и после смены флага итальянские порты для судна с мигрантами останутся закрыты.