Еврокомиссия потребовала от Великобритании в течение двух месяцев вернуть в бюджет ЕС 2,7 млрд евро, недополученных от сбора таможенных пошлин на китайские товары.
Бюджет ЕС: от Лондона требуют 2,7 млрд евро
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Бюджет ЕС: от Лондона требуют 2,7 млрд евро
В официальном заявлении говорится, что дефицит образовался за период с ноября 2011 года по октябрь 2017 года. Кроме того, отмечается, что Лондон нарушил европейские нормы по налогу на добавленную стоимость (НДС), что потенциально привело к дополнительным потерям бюджета ЕС.
Если Лондон не выполнит требование Еврокомиссии, дело будет направлено в Европейский суд.
Расследование в отношении Великобритании началось в марте текущего года. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнаружило схемы незаконного импорта в Соединенное Королевство текстильной продукции и обуви из Китая.