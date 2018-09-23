Швейцарские избиратели высказали свою волю на сразу нескольких референдумах общенационального и кантонального значения.
Швейцарцы высказались о парандже, еде и велосипедах
Швейцарцы высказались о парандже, еде и велосипедах
Наибольший резонанс получили итоги голосования в кантоне Санкт-Галлен. Его жители высказались за запрет ношения в общественных местах одежды, скрывающей лицо. Таким образом Санкт-Галлен стал вторым после Тичино кантоном конфедерации, где вне закона окажется ношение паранджи.
68% граждан Швейцарии отвергли законопроект об "этической еде", который предполагал ужесточение норм и правил при производстве продуктов питания, расширение поддержки местных сельхозпроизводителей и усиление контроля за качеством импортируемых продуктов. Большинство избирателей напугало вероятное повышение цен на продукты, в случае принятия этого законопроекта.
Почти три четверти швейцарцев проголосовали за включение в конституцию конфедерации статьи о велосипедном транспорте и развитии сети велодорог. Ключевая роль в развитии велосипедной инфраструктры возлагается на власти кантонов.