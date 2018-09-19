«Справедливые продукты» и продовольственная безопасность: швейцарцы в воскресенье на референдуме решат, нужна ли им «этически чистая» еда.
«Этически чистая еда»
«Этически чистая еда»
Инициатива предлагает, чтобы в конфедерации продукты производились в соответствии с самыми строгими экологическими нормами, высокими социальными стандартами — то есть в справедливых условиях труда и с учётом гуманного отношения к животным и природе. Такие же ограничения должны налагаться и на импорт.
Идея возникла несколько лет назад, когда по Европе прокатилась волна продуктовых скандалов: конина вместо говядины, химикаты в детском питании, почти бесплатный тяжелейший труд беженцев на сборе урожая.
Противники инициативы уверены, что это попросту утопия. Даже если воплотить в жизнь совершенно противоречивые требования «зелёных», цены в Швейцарии, и так совсем недешёвой, взлетят до небес.