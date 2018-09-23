Папа Франциск почтил память жертв Холокоста и репрессий

О том, чтобы "уроки прошлого не были забыты", "о покое и умиротворении для литовского народа" вознёс молитву Папа Римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Литве.
Глава католической церкви посетил Музей оккупации и борьбы за свободу, где почтил память жертв нацистского режима и сталинских репрессий. В период Второй мировой войны в здании музея находилось гестапо, а после - в советское время - тюрьма для свещенносслужителей и политических заключённых.
Папа Римский побывал в камере для допросов и пыток и в зале казней. "Крик Господа слышен до сих пор в этих стенах <...> пусть он не позволит нам забыть о страданиях", написал он в гостевой книге музея.
23 сентября в Литве объявлено Днём памяти жертв Холокоста. Им посвятил понтифик воскресную проповедь.
С места событий передаёт наш корреспондент Клаудио Лаванга:"Папа Франциск посетил гетто, которое 75 лет назад было ст`ёрто с лица земли нацистами. Из 60 000 литовских евреев, вынужденных переселиться туда в 1941 году, выжили только 2000. Понтифик остановился и в полной в тишине вознёс молитву в память о тех, чьи голоса навсегда умолкли в этом месте".