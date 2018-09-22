Папа римский Франциск совершает апостольский визит в Литву. В Вильнюсе понтифика приветствовали литовский президент Даля Грибаускайте, другие руководители республики. В Литве глава римско-католической церкви будет находится два дня, затем побывает в Латвии и Эстонии. Поездка приурочена к 100-летию независимости, отмечаемому в этом году странами Балтии.
Понтифик посещает Литву
Понтифик посещает Литву
В своей речи в Вильнюсе папа Франциск призвал литовцев быть открытыми к диалогу.
"Если мы посмотрим на то, что происходит в мире в настоящее время, мы увидим, что повсюду звучат мнения и голоса, сеющие раскол и противостояние. Зачастую, эксплуатируются ситуация с безопасностью и конфликтами.... Звучат заявления о том, что единственный способ гарантировать безопасность и сохранить свою культуру - устранять, избавляться или высылать людей других культур.... Вы, литовцы, приветствуя и принимая разнообразие и различие между людьми, можете внести свой вклад в диалог".
В воскресенье в Каунасе пройдет самое массовое мероприятие с участием папы римского - публичное богослужение. Ожидается, что его посетят не менее 150 тысяч человек.