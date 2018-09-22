Понтифик посещает Литву

Папа римский Франциск совершает апостольский визит в Литву. В Вильнюсе понтифика приветствовали литовский президент Даля Грибаускайте, другие руководители республики. В Литве глава римско-католической церкви будет находится два дня, затем побывает в Латвии и Эстонии. Поездка приурочена к 100-летию независимости, отмечаемому в этом году странами Балтии.