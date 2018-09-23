Поветкин впервые оказался в нокауте

Опыт уступил молодости. Российский боксер Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере и впервые оказался в нокауте. В седьмом раунде боя за титул чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе россиянин уступил британцу Энтони Джошуа. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Следили за ним более 80 тысяч зрителей.

Энтони Джошуа, боксер: "Я верил в себя, ловил нужный момент. Я понял, где слабое место у моего противника. Я знал, что он силен разумом, но тело у него слабее. А потому я работал и сверху, и снизу, наносил удары и там, и там. И потом, как появилась возможность, я ею воспользовался".

Reuters/Andrew Couldridge

Энтони Джошуа – обладатель "золота" лондонской Олимпиады. Британец по-прежнему непобедим. В своей карьере он выиграл все 22 боя, 21 из них закончился нокаутом.