Роухани: "К теракту в Ахвазе причастны США"

Ответственность за субботний теракт в иранском городе Ахваз, жертвами которого стали несколько десятков людей, лежит на Соединённых Штатах их союзниках - странах Персидского залива. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.
По его словам, Вашингтон спонсирует антиправительственные группировки с целью дестабилизировать ситуацию в регионе.
"США поддерживают наемников в регионе. Американцы провоцируют их, дают им все необходимые средства для совершения этих преступлений", - сказал Роухани.
Теракт произошёл утром в субботу в городе Ахваз на юге страны. Огонь по участникам военного парада открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. По меньшей мере 29 человек погибли. Около 60 - получили ранения.
По данным ряда агентств, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время, агентство Reuters сообщило о причастности к нападению боевиков террористической организации "Исламское государство".