"Кубок Икара": мастерство на высоте

Увидеть парящими в небе британскую королеву, болид "Формулы-1" или корабль-дракон с викингами - такая возможность есть разве что у зрителей международного фестиваля свободного полёта "Кубок Икара".
В маленькой деревушке Сент-Илер во французских Альпах он проводится с 1974 года . И по традиции, конкурсная программа завершается костюмированным шоу. В нынешнем году участие в нём приняли около 150 экстремалов - профессионалов и любителей, - совершивших полёт с парашютом, на парапланах, воздушных шарах, дельтапланах и прочих, в том числе "неопознаных" летающих объектах.