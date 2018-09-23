"Брексит" в тупике: лейбористы помогут?

Противники "брексита" вышли на улицы Ливерпуля, где проходит конференция оппозиционной Лейбористской партии Великобритании. Демонстранты призывают к "народному голосованию" - новому референдуму по вопросу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Вопрос о повторном референдуме будет обсуждаться лейбористами. Лидер партии Джереми Корбин отметил, что готов поддержать идею, при условии, что за такой шаг проголосует большинство участников съезда. При этом политик подчеркнул, что сам он выступает за досрочные выборы.

"Это правительство не является слишком сильным. Оно одновременно смотрит в двух направлениях: с одной стороны на торговую сделку с США, с другой на построение каких-либо отношений с Европой. Мы могли бы задуматься о всеобщих выборах. И знаете, мы к этому готовы", - заявил Корбин.

Вернувшись в Великобританию после саммита ЕС в Зальцбурге, Мэй констатировала, что переговоры между Лондоном и ЕС находятся в тупике, но предупредила, что пересмотра итогов референдума по "брекситу" не будет. Оппоненты критикуют Мэй за просчеты в ходе баталий с Брюсселем. Именно досрочные выборы, считают аналитики, могут стать выходом из тупика.