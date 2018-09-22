Мэй требует от ЕС альтернативных предложений

План "Чекерс" провалился, и теперь в срочном порядке ЕС и Великобритания должны искать альтернативные решения проблемы. Европейские лидеры, собравшиеся на саммите в Зальцбурге, раскритиковали план Терезы Мэй. Он предполагал, что сторонам удастся сохранить принцип свободного передвижения товаров по "общим правилам", но при этом передвижение людей, а значит, и миграция, будут ограничены.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Недопустимо отвергать предложение другой стороны без детального объяснения и встречных предложений... Нам сейчас нужно услышать от Евросоюза, в чем на самом деле заключается проблема и какие есть альтернативы. Тогда мы сможем их обсудить. Пока это не произойдет, мы не сможем двигаться вперед. А тем временем мы сами должны продолжить подготовку к выходу из ЕС без сделки".

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск назвал позицию Лондона, представленную на саммите в Зальцбурге, "на удивление жесткой". По его мнению, Великобритания не стремится к компромиссу. Но в то же время Туск выразил уверенность, что решение, которым будут довольны обе стороны, еще возможно.

Выступление Терезы Мэй прокомментировала и первый министр Шотландии Никола Стерджен. Три года назад жители этой части Королевства проголосовали за сохранение Великобритании в составе ЕС. В своем Twitter Стерджен обрушилась с резкой критикой на главу правительства, назвав ее заявление "ужасным".

"Если тактика Терезы Мэй теперь состоит в том, чтобы идти ва-банк с обреченными на провал предложениями "Чекерс", а затем обвинить ЕС в том, что соглашение не было достигнуто, то премьер-министр нанесет большой вред всем тем, кому, как предполагается, она служит", - написала Стерджен.

Свою позицию по этому вопросу высказал и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Если правительство не может провести переговоры, если оно не способно заручиться поддержкой парламента по этому вопросу, то, значит, настало время для всеобщих выборов".

В понедельник Терезу Мэй ждет встреча с министрами. И, как считают британские СМИ, от главы правительства будут ждать новый план выстраивания отношений с ЕС после "брексита".