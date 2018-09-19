Афины согласны «разгрузить» лагерь на Лесбосе

Нет горячей воды, один туалет на несколько десятков человек, ежедневные очереди за едой, мусор повсюду. Правозащитники критикуют власти Греции за ситуации в лагере мигрантов Мориа на острове Лесбос. Лагерь переполнен, в нём обитают девять тысяч человек — втрое больше, чем рассчитывалось изначально.