В Алматы дебютировал Международный кинофестиваль

... Звезды, красная дорожка, взволнованные поклонники: в Алматы завершился Первый Международный кинофестиваль (Almaty Film Festival). Его отличает особый угол зрения: в конкурсной программе акцент сделан на картинах, снятых усилиями команд из разных стран.

Новый кинофестиваль - прекрасный способ познакомить творческую элиту с возможностями кинопроизводства в Казахстане. У республики - огромный опыт, во время Второй мировой войны крупнейшие советские киностудии эвакуировались в тогдашнюю Алма-Ату. Современная казахская киношкола в последние годы переживает небывалый подъем...