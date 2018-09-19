В Алматы дебютировал Международный кинофестиваль

... Звезды, красная дорожка, взволнованные поклонники: в Алматы завершился Первый Международный кинофестиваль (Almaty Film Festival). Его отличает особый угол зрения: в конкурсной программе акцент сделан на картинах, снятых усилиями команд из разных стран.
Новый кинофестиваль - прекрасный способ познакомить творческую элиту с возможностями кинопроизводства в Казахстане. У республики - огромный опыт, во время Второй мировой войны крупнейшие советские киностудии эвакуировались в тогдашнюю Алма-Ату. Современная казахская киношкола в последние годы переживает небывалый подъем...
Первый кинофестиваль в Алматы открыла картина Айка Сергея Дворцевого, уроженца Казахстана. В центре картины - история эмигрантки из Киргизии в Москве. Фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года. Сыгравшая роль Айки казахская актриса Самал Еслямова завоевала награду за лучшую женскую роль.
Сергей Дворцевой, режиссер: "Мой фильм словно создан для этого фестиваля, он - результат сотрудничества с разными странами - с Германией, Польшей, Китаем, Россией. Казахстаном. Я хочу поддержать идею организаторов фестиваля - привлечь кинопроизводство в республику, способствовать росту здесь киноиндустрии.
В жюри Первого кинофестиваля в Алматы, помимо Настасьи Кински, вошел французский продюсер Пьер Спенглер, известный по картинам "Супермен", "Три Мушкетера", "Андеграунд".
Пьер Спенглер, продюсер: "Фестивали меньшего масштаба, чем международные киномероприятия в Каннах, Берлине, имеют важное преимущество: в их рамках возможно установить гораздо более близкие контакты и связи. Как следствие, именно такие фестивали дают толчок развитию большего числа проектов, между разными странами в том числе. А именно в этом организаторы фестиваля в Алматы видят главную цель. И на мой взгляд, это очень интересно".
Эрнар Курмашев, генеральный менеджер фестиваля в Аллматы: "Мы очень заинтересованы в совместном кинопроивзодстве. Сами по себе мы - очень маленький рынок. Участие в совместных проектах с другими странами даст нам выход на больший. Между Россией и Китаем рынок огромен".
В рамках фестиваля прошли семинары, мастер-классы, деловые конференции. Одно из мероприятий возглавил Роб Минкофф, продюсер знаменитых анимационных фильмов "Король-Лев", "Стюарт Литтл". В его фильмографии - также "экшн"-картины. Продюсер объяснил, в чем разница в подходе к разным жанрам.
Роб Минкофф, продюсер: "В анимационном кино вы работаете с артистами по отдельности, тогда как жанр action - это командная работа. Сравню это с функциями дирижера оркестра. В анимационном кино, помимо управления коллективом, он также индивидуально работает с каждым исполнителем".
Как сделать кинопроект интересным для международной команды актеров, продюсеров, режиссер?
Акан Сатаев, президента фестиваля в Алматы, режиссер: "Во-первых, эти фильмы должны быть фундаментально интересны: на уровне идеи, на уровне сценария это должна быть очень интересная история. И второе, эта история должна быть международной, понятной любому зрителю в любой точке мира".
"Бизнесмены" Сатаева закрыли Алматинский кинофестиваль. Сюжет фильма разворачивается в 90-е годы на пике экономического кризиса. Герои - Ануар и его друзья - хотят любыми способами остаться на плаву. История о дружбе, предательстве, любви и разлуке адресована зрителю в любой точке мира.