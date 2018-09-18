Глава немецкой контрразведки снят с должности

Глава немецкой контрразведки (Федеральной службы защиты конституции Германии) Ганс-Георг Маасен снят с должности и займёт высокий пост в министерстве внутренних дел Германии. Такое решение принято на встрече лидеров партий правительственной коалиции.

За отставку Маасена, по данным СМИ, выступала Ангела Меркель и ряд других высокопоставленных политиков. Его фактически обвиняли в поддержке праворадикалов, а также во вмешательстве в политику — на что у главы спецслужбы нет права.

Причина — Маасен в интервью заявлял, что его ведомство не имеет доказательств того, что во время беспорядков в Хемнице праворадикалы преследовали иностранцев, а по поводу распространенного в сети видео с избиениями мигрантов заметил, что его подлинность под вопросом.

По этому поводу Маасену пришлось давать объяснения в профильных комитетах. При этом как глава комитета Бундестага по спецслужбам, так и министр внутренних дел заявили, что оснований для отставки не видят.